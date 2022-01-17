Пресс-служба сборной России по хоккею рассказала о причинах отсутствия главного тренера команды Алексея Жамнова на сборе перед Олимпийскими играми 2022 года.

Источник сообщил, что Алексей Жамнов находится дома. Он постоянно сдавал тесты на коронавирус. Два последних показали разные результаты. Один был положительным, второй – отрицательным.

«В связи с этим медицинским штабом было принято решение о том, что главный тренер сборной ближайшие дни проведет дома. В настоящее время Алексей Юрьевич чувствует себя великолепно, никаких симптомов у него нет«, – сказали в пресс-службе национальной команды.

Врачи сборной России будут наблюдать за состоянием главного тренера. Пока наставник будет принимать участие в занятиях по видеосвязи.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.