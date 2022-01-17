Стал известен состав сборной России по сноуборду на Олимпиаду в Пекине. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Сноубордисты будут выступать с 5 по 15 февраля.

В состав сборной России пошел двукратный олимпийский чемпион Игр в Сочи Вик Уайлд. Напомним, перед Олимпиадой в России американец сменил гражданство на российское.

В параллельных дисциплинах у мужчин выступят Дмитрий Логинов, Игорь Слуев, Андрей Соболев и Вик Уайлд.

У женщин в Олимпийских играх примут участие София Надыршина, Полина Смоленцова, Милена Быкова и Наталья Соболева.

В дисциплинах биг-эйр и слоупстайл выступит Владислав Хадарин.

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров заявил, что команда еще может получить дополнительные квоты на Игры. Скорее всего, спортсмены завоюют еще одно место в команду в сноуборд-кроссе и женском слоуп-стайле.