Вчера, 17 января, стартовал Открытый чемпионата Австралии по теннису. Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев сыграет свой первый матч на турнире сегодня, 18 января.

Медведев встретится с швейцарцем Генри Лааксоненом. Матч пройдет на центральном корте «Род Лэйвер Арена» и начнется около 6:00 по московскому времени.

Генри Лааксонен – 91-я ракетка мира. Теннисист из Швейцарии доходил максимум до второго круга Australian Open в 2019 году.

Лааксонен и Медведев два раза встречались между собой. Оба матча выиграл россиянин со счетом 2:1.

Также выступление на турнире начнет российский теннисист Андрей Рублев. Он сыграет с итальянцем Джанлука Маджером около 04:30 по московскому времени.

Ранее Аслан Карацев вышел во второй круг турнира «Большого шлема» в Мельбурне. Он выиграл матч у испанца Хауме Муньяра. Встреча продлилась 4 часа и 55 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:6, 6:7, 6:4, 6:4.