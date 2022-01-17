Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим игроком 2021 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

В топ-3 также вошли Мохамед Салах из «Ливерпуля» и Лионель Месси из «Пари Сен-Жермен».

Роберт Левандовски – самый результативный игрок 2021 года. Он забил 69 голов в 59 встречах за «Баварию» и сборную Польши.

Левандовски забил 43 мяча в чемпионате страны, 11 — в Лиге чемпионов, два в Суперкубке Германии и два – на клубном чемпионате мира. 11 мячей было забито за сборную Польши.

Также Левандовски занял второе место в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2021 года. Первым стал форвард французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси.

Ранее Роберт Левандовски стал спортсменом года в Польше.