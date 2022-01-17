Голкипер лондонского «Челси» и сборной Сенегала Эдуард Менди стал лучшим вратарем 2021 года по версии ФИФА.

На приз претендовали итальянский вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма, а также немец Мануэль Нойер, выступающий за мюнхенскую «Баварию».

В 2021 году Менди получил награду лучшему вратарю сезона от УЕФА. Также он занял второе место в номинации на «Трофей Яшина» на церемонии вручения «Золотого мяча».

29-летний голкипер – первый в истории вратарь из Африки, выигравший Лигу чемпионов. Он повторил в прошлом сезоне рекорд по сухим играм на турнире. Он составил 9 матчей. Также Эдуард Менди стал первым голкипером, который девять раз сыграл на ноль в дубютном матче Лиги чемпионов.