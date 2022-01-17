Главный тренер «Челси» Томас Тухель стал лучшим тренером 2021 года по версии ФИФА.

Специалист из Германии подписал контракт с «Челси» в прошлом сезоне. Он пришел в лондонский клуб на замену Фрэнку Лэмпарду. В первом же сезоне Тухель привел «Челси» к победе в Лиге чемпионов. В финале турнира подопечные Томаса Тухеля обыграли «Манчестер Юнайтед» под руководством Хосепа Гвардиолы.

Также на приз претендовали Гвардиола и главный тренер сборной Италии Роберто Манчини. В прошлом году Гвардиола вместе с «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии и Кубок английской лиги. Манчини взял золото чемпионата Европы – 2020 вместе со сборной Италии.

В 2020 году лучшим тренером по версии ФИФА стал наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.