Международная федерация футбола (ФИФА) назвала символическую сборную 2021 года.

В число лучших футболистов вошли Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роберт Левандовски, Эрлинг Холанд и другие игроки.

Лучшим голкипером стал Джанлуиджи Доннарума из «Пари Сен-Жермен».

В число лучших защитников вошли Рубен Диаш из «Манчестер Сити», Леонардо Бонуччи из «Ювентуса», Давид Алаба из «Баварии».

Места в линии полузащиты символической сборной заняли Н’Голо Канте и Жоржиньо из «Челси», в также Кевин де Брейне из «Манчестер Сити».

Лучшими нападающими признаны Лионель Месси из «Пари Сен-Жермен», Роберт Левандовски из «Баварии», Эрлинг Холанд из «Боруссии и Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».