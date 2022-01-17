Министерство внутренних дел Австралии разрешило въезд в страну привитым двумя компонентами «Спутника V». Об этом сообщают «РИА Новости».

В понедельник, 17 января, на сайте МИДа появилось обновление по статусу вакцин, которые признают при пересечении границы. Теперь там есть и «Спутник V». С момента последней прививки должно пройти не меньше семи дней.

Напомним, в Австралии проходит турнир «Большого шлема» Australian Open. Соревнования начались сегодня, 17 января. Финал турнира состоится 30 января.

Ранее стало известно о том, что действующего победителя Открытого чемпионата Австралии Новака Джоковича депортировали из страны. Он предоставил медотвод от вакцинации против коронавируса, заявив, что недавно переболел им. Власти Австралии признали документы недействительными. Теперь Джоковича могут лишить права въезда в страну на три года.