Сборная России по гандболу вышла в плей-офф чемпионата Европы, Карацев и Хачанов пробились во второй круг Australian Open, Андрей Лунев получил травму, главный тренер сборной России по хоккею заразился коронавирусом, «Зенит» обыграл ЦСКА в матче «Единой лиги ВТБ», Левандовски стал лучшим тренером 2021 года – самые интересные новости 17 января в традиционном дайджесте от NVsport.

Сборная России по гандболу обыграла Словакию и вышла в плей-офф чемпионата Европы

Россияне выиграли третий матч группового этапа турнира у Словакии со счетом 25:34. Подопечные Петера Кукучки обеспечили себе выход в финальную часть турнира.

Хачанов победил американца Кудлу в первом круге Australian Open

Российский теннисист обыграл американца Дениса Кудлу в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6.

Карацев боролся за выход во второй круг Australian Open почти пять часов

Аслан Карацев в сложном матче одержал победу над испанцем Хауме Муньяром. Теннисисты находились на корте 4 часа 55 минут. Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6, 6:7, 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

Алексей Жамнов заразился коронавирусом. Он не сможет поехать в Новогорск со сборной России

Главный тренер сборной России сдал положительный тест на коронавирус. Он не смог поехать на первый сбор с командой. Алексей Жамнов будет руководить игроками дистанционно.

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче «Единой лиги ВТБ»

Команда из Санкт-Петербурга обыграла московский клуб. Эта победа позволила «Зениту» подняться на третье место в турнирной таблице турнира. ЦСКА опустился на четвертую строчку.

Роберт Левандовски стал лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА

Футболист «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим игроком 2021 года по версии Международной федерации футбола. В топ-3 вошли Мохамед Салах и Лионель Месси.

Эдуард Менди признан лучшим голкипером 2021 года по версии ФИФА

Голкипер лондонского «Челси» и сборной Сенегала Эдуард Менди признан лучшим вратарем 2021 года по версии ФИФА. Также за приз боролись Джанлуиджи Доннарумма и Мануэль Нойер.

Томас Тухель стал лучшим тренером 2021 года

Томас Тухель признан лучшим наставником прошлого года. В первом сезоне с «Челси» специалист выиграл Лигу чемпионов.