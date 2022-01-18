Лидеры сборной Польши Роберт Левандовски и Камиль Гросицки не смогли завести команду. Фото: официальный сайт ФИФА

Лидеры сборной Польши Роберт Левандовски и Камиль Гросицки не смогли завести команду. Фото: официальный сайт ФИФА

Накануне ФИФА огласила победителей премии The Best по итогам 2021 года. Приводим полный список обладателей награды.

Мужчины:

Игрок года: Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»)

Вратарь года: Эдуар Менди (Сенегал, «Челси»)

Тренер года: Томас Тухель («Челси»)

Команда года: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Милан»/»ПСЖ») — Давид Алаба (Австрия, «Бавария»/»Реал»), Леонардо Бонуччи (Италия, «Ювентус»), Рубен Диаш (Португалия, «Манчестер Сити») — Кевин де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Жоржиньо (Италия, «Челси»), Н’Голо Канте (Франция, «Челси») — Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»/»Манчестер Юнайтед»), Эрлинг Холанн (Норвегия, «Боруссия» Дортмунд), Роберт Левандовски (Польша, «Бавария»), Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»/»ПСЖ»).

Специальная награда: Криштиану Роналду (Португалия, рекорд по голам за сборные — 111)

Женщины:

Игрок года: Алексия Путельяс (Испания, «Барселона»)

Вратарь года: Кристиан Эндлер (Чили, «ПСЖ»)

Тренер года: Эмма Хэйс («Челси»)

Команда года: Кристиан Эндлер («ПСЖ»/»Лион») — Милли Брайт («Челси»), Люси Броунз («Манчестер Сити»), Магдалена Эрикссон («Челси»), Венди Ренар («Лион») — Эстефания Банини («Леванте»/»Атлетико»), Барбара Бонасеа («Ювентус»), Карли Ллойд («Нью-Джерси/Нью-Йорк Готэм») — Марта («Орландо Прайд»), Вивьен Миедема («Арсенал»), Алекс Морган («Тоттенхэм»/»Орландо Прайд»/»Сан-Диего Вэйв»).

Специальная награда: Кристин Синклэйр (Канада, рекорд по голам за сборные — 185)

Остальные:

Награда фанатам: сборные Дании и Финляндии (поддержка Кристиана Эриксена, пережившего остановку сердца во время матча Евро-2020)

Награда Fair play: футболисты и врачи сборной Дании (оказание помощи Эриксену)

Приз Пушкаша (гол года): Эрик Ламела («Тоттенхэм», за гол в ворота «Арсенала»)