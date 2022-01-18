«Айлендерс» взял верх над «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 4:1. Нью-йоркский клуб во втором периоде забросил две шайбы: отличились Брок Нельсон (32-я минута) и Кейси Сизикас (35-я). «Флайерз» отыграли одну шайбу — Трэвис Конекны поразил ворота россиянина Ильи Сорокина на 38-й минуте.

Во втором периоде Энтони Бовилье отличился на 45-й минуте, а Мэтт Мартин установил окончательный счёт встречи на 59-й минуте.

Сорокин отыграл полную встречу и отразил 26 бросков из 27. В составе «Филадельфии» на лёд вышел российский защитник Иван Проворов.

В таблице Восточной конференции «Айлендерс» поднялся на 13-е место, набрав 30 очков в 31 встрече. На счету «Филадельфии» 12 место с 33 очками в 38 играх.

Ещё в одной встрече «Аризона» с Ильёй Любушкиным одолела «Монреаль» с Александром Романовым — 5:2.