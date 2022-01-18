Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что олимпийская сборная страны проведёт встречу с президентом Владимиром Путиным и молебен. Оба мероприятия пройдут онлайн.

«Оба мероприятия — и встреча с президентом, и традиционный молебен — пройдут в онлайн-формате. Предварительно они состоятся 25 января», — цитирует «РИА Новости» Позднякова.

Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Традиционная церемония проводов сборной России не пройдёт из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне россияне выступят на Играх в Пекине под нейтральным флагом и гимном, как и на Олимпиаде-2020 в Токио.