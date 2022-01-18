Георгий Джикия и Федор Кудряшов в сборной России по футболу. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Георгий Джикия и Федор Кудряшов в сборной России по футболу. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

ФИФА опубликовала итоги голосования за лучшего игрока по итогам 2021 года. В нём принимали участие капитаны и главные тренеры всех сборных ФИФА. От России в голосовании капитанов принимал участие защитник «Спартака» Георгий Джикия.

На первое место Джикия поставил поляка Роберта Левандовски из «Баварии». Форвард в 2021 году забил 69 голов в 59 официальных матчах, стал чемпионом и лучшим бомбардиром Германии.

В результате голосования именно Левандовски одержал победу, опередив аргентинца Лионеля Месси из «ПСЖ» на 4 очка.

На второе место Джикия поставил Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии. Третью строчку россиянин отдал Месси.

Напомним, что главный тренер сборной России Валерий Карпин на первое место поставил также Левандовски, в тройку включил Мохамеда Салаха и Карима Бензема.