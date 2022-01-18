Форвард «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим футболистом года по версии ФИФА. Рассказываем, почему победа стала заслуженной и чем Лионель Месси успел разозлить фанатов.

Многие любители футбола считают, что звание лучшего футболиста года Левандовски получил абсолютно заслуженно, награда стала своеобразным торжеством справедливости.

Сразу стоит отметить, что в голосовании участвовали главные тренеры и капитаны сборных команд, журналисты и болельщики. Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отстал от победителя на четыре балла. Заключил тройку лидеров нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Одноклубник лучшего футболиста года Томас Мюллер одним из первых поздравил в соцсетях товарища с победой, посвятив Левандовски пост.

«Скоро тебе придется расширить свою комнату с трофеями. Поздравляю со званием лучшего футболиста года», — говорится в сообщении.

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер отметил в своем Twitter-аккаунте, что победа поляка стала «вполне заслуженной».

Сам Роберт довольно скромно отреагировал на получение награды, поблагодарив всех, кто отдавал за него голоса. Футболист признался, что для него получение трофея стало большой честью.

Зато иностранные СМИ не постеснялись озвучить то, что не решился сказать сам спортсмен. Получив звание лучшего футболиста года по версии ФИФА, поляк, как пишет испанская Marca, взял реванш у Месси за «Золотой мяч». Левандовски обогнал аргентинца, сделав свой успех историческим: впервые с того момента, как трофеи решили вручать раздельно, у них оказались разные хозяева.

Так как трофей ФИФА считается самым демократичным призом из всех, то всем заметное двухлетнее превосходство Левандовски достигло соответствующей награды.

Но нашлись и те СМИ, которые остались недовольны поведением Месси. Издание Sportowe facty высказалось о голосе Лео.

«То, как голосовал Месси, просто позор. Выбор номер один очень причудливый», — говорится в сообщении.

Так, на первое место Месси поставил своего друга Неймара, хотя футболист ничем не успел отличиться за прошедший год. Далее в списке спортсмена шел Мбаппе, а заключал тройку лидеров Бензема. Как видно, поляка в топе аргентинца даже не было, хотя все видели, как успел Левандовски проявиться за прошедший год, побив рекорд Герда Мюллера в Бундеслиге, который держался 49 лет.

«Это эпохальное событие. Месси не лучшим образом играет в «ПСЖ», а Роберт забивает как машина и приносит победы «Баварии», — пишет журналист Sportowe Fakty Марек Вавжиновски.

Именно после поражения в борьбе за «Золотой мяч» престижное звание футболиста года по версии ФИФА стало для Левандовски победой с особенным привкусом.