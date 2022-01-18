Российский тренер Этери Тутберидзе после чемпионата Европы по фигурному катанию опубликовала в Инстаграме совместное фото с помощниками и своими воспитанницами.

«Чемпионат Европы-2022. Спасибо всем огромное за поддержку. Работаем дальше», — лаконично подписала Тутберидзе снимок.

Напомним, что на чемпионате Европы все три ученицы Тутберидзе заняли пьедестал в женском одиночном катании. Камила Валиева взяла золото (259,06 балла), Анна Щербакова стала серебряным призёром (237,42), а Александра Трусова завоевала бронзу (234,36).