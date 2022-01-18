Вторая ракетка мира Даниил Медведев выразил намерение улучшить свой результат на Australian Open в этом году по сравнению с предыдущим. В 2021 году Медведев дошёл до финала турнира, где уступил Новаку Джоковичу.

«Я хорошо начал прошлый сезон в Австралии. Мы выиграли Кубок ATP и я дошёл до финала Australian Open, — приводит AFP Медведева. — Мне нравится здесь играть, нравится хард. Хочу добиться большего, чем год назад».

Медведев сегодня обыграл швейцарца Генри Лааксонена в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 6:1, 6:4, 7:6 (7:3).

Напомним, что первая ракетка мира Новак Джокович не был допущен в Австралию из-за проблем с визой и не сможет защитить свой титул чемпиона.