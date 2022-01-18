Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что олимпийская сборная России почти на 100 процентов вакцинирована от коронавируса. Исключениями стали несовершеннолетние спортсмены.

«Количество вакцинированных в олимпийской команде — практически 100%, — цитирует «РИА Новости» Позднякова. — За исключением несовершеннолетних, для которых вакцинация не является обязательным условием для пересечения границы».

Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Традиционная церемония проводов сборной России не пройдёт из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне россияне выступят на Играх в Пекине под нейтральным флагом и гимном, как и на Олимпиаде-2020 в Токио.