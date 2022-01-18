Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин сообщил, что ему поступали предложения из Италии и Англии. Ранее СМИ сообщали об интересе к форварду сборной России со стороны «Челси» и «Манчестер Сити».

«Знаю, были какие-то варианты в Италии, в Англии. Но еще раз: зачем мне туда ехать неготовым? Чего я там добьюсь, если поеду сейчас?» — приводит «Матч ТВ» слова Тюкавина.

Форвард подчеркнул, что ему не так важен статус клуба, но поедет он за границу, когда будет для этого готов. При этом он добавил, что в любом случае рассмотрит предложения от топ-клубов, если они поступят.

В текущем сезоне Тюкавин забил 4 гола и сделал 2 передачи в 18 матчах за «Динамо» и дебютировал в сборной России.