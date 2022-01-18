Бывший скаут «Краснодара» и «Чертаново» Николай Горохов высоко оценил потенциал нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева. По словам скаута, 17-летний форвард напоминает ему легендарного форварда «Манчестер Юнайтед» Джорджа Беста.

«Его выделяет взрывная скорость, очень быстрый уход с места — это природное, наследственное, — приводит «Матч ТВ» слова Горохова. — Его ведь никто не может поймать даже в РПЛ. Мне он напоминает игрока, которого я всего два раза в жизни видел, — Джорджа Беста. Это была фантастика, как он с места уходил, что творил на скорости в штрафной».

Пиняев несколько раз ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед» будучи футболистом «Чертаново», заиграл в основе московской команды в 15 лет, а прошедшим летом перешёл в «Крылья Советов».

В текущем сезоне Пиняев провёл 17 матчей и забил 1 мяч в РПЛ, преимущественно выходя на поле в концовках встреч.

Джордж Бест за свою карьеру поиграл в большом количестве клубов, но прославился как игрок «Манчестер Юнайтед». За «МЮ» североирландец выступал с начала карьеры в 1963 году на протяжении 11 сезонов, дважды стал чемпионом Англии, выиграл два Суперкубка страны и Кубок европейских чемпионов (предшественник Лиги чемпионов), а в 1968 году получил «Золотой мяч» как лучший футболист Европы.