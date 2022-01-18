Вчера, 18 января, тренерский штаб сборной России по хоккею опубликовал расширенный список кандидатов на поездку в Пекин. Как мы уже знаем, игроки НХЛ не смогут принять участия в Олимпиаде-2022, так что выбирать придётся только из КХЛ-овцев.

В расширенный список вошли 37 хоккеистов, из которых придётся выбрать 25. Разумеется, удовлетворить желания всех болельщиков и экспертов невозможно, поэтому к списку сразу возникло несколько вопросов. NVsport выделяет семь главных претензий к расширенной заявке сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022.

1) Почему Самонов и Аскаров?

СКА несколько лет подряд пытается воспитать своего топового голкипера, но из раза в раз возвращается к кандидатуре опытного варяга Ларса Юханссона. Ни Александр Самонов, ни Ярослав Аскаров так и не смогли оправдать кредит доверия и выйти на первый план. Особенно разочаровывает последний, который в этом сезоне провёл жалкие шесть матчей в КХЛ. Как остроумно заметили в комментариях на одном хоккейном форуме, Аскарова можно брать в сборную только с примотанной изолентой клюшкой. Потеря клюшки голкипером стала своеобразным мемом. Не исключено, что оба голкипера питерских армейцев не войдут в окончательный состав, а основным станет армеец московский – Иван Федотов.

2) С Сергеем Толчинским сводят счёты?

Форвард стал главным творцом победы «Авангарда» в Кубке Гагарина-2021 и получил титул MVP. В нынешнем сезоне его статистика выглядит немного скромнее (5 голов + 22 передачи), но ясно одно: такой нестандартный игрок однозначно пригодился бы сборной на Олимпиаде. Бывший президент и лидер «Авангарда» Максим Сушинский красноречиво высказался: «Кого тогда взяли, если его не взяли? Энхаэловцев нет. Не знал, что у нас так много игроков».

Ходят даже разговоры, что невызов Толчинского – это месть руководства ЦСКА за инцидент после победы в Кубке Гагарина. Тогда Толчинский, празднуя с фанатами, подпел нецензурной кричалке в адрес бывшего клуба.

3) Почему не вызван Дамир Жафяров?

В прошлом регулярном сезоне Жафяров стал третьим в списке бомбардиров. Сейчас он идёт в гонке четвёртым (а среди россиян – третьим). 18 голов, 27 передач, 45 очков. Из наших хоккеистов круче только «космические» Вадим Шипачёв и Андрей Кузьменко.

При этом Жафяров никак не успел «провиниться» перед главными силами нашего хоккея. Почему он не получил шанс от Алексея Жамнова и компании – загадка.

4) За что «прокатили» Голдобина и Коростелёва?

Связка форвардов из «Металлурга» Николай Голдобин и Никита Коростелёв – один из лучших тандемов в нынешнем сезоне. У Ильи Воробьёва они оба раскрылись и вышли на новый уровень. Сейчас на счету дуэта уже 34 шайбы и 28 передач. Впечатляющая статистика, но не для тренерского штаба. Зато в состав попал ветеран Артём Анисимов, который не демонстрирует выдающихся достижений в нынешнем сезоне.

5) А что с Алексеем Марченко?

Интересный и вполне резонный вопрос. Защитник «Локомотива» проводит прекрасный сезон, входит в число лучших бомбардиров в своём амплуа, но ему не нашлось места даже в расширенной заявке. С учётом проблем в обороне такими хоккеистами, да ещё и с опытом олимпийской победы-2018, разбрасываться опрометчиво.

6) Почему бы не дать шанс Мичкову?

Да, на этот вопрос есть резонный ответ. Матвей ещё молод, все его вызовы в сборную ещё впереди, а сейчас важно не сломать 17-летнего таланта, возложив на него большой груз ответственности.

Но с другой стороны, именно Мичков сейчас выглядит лучиком надежды при довольно серой игре сборной. Именно он своими нестандартными действиями и горячей головой способен расшевелить команду и удивить соперника. Четыре года назад в Пхёнчхане именно такие креативные игроки спасли нашу команду от позора в финале с Германией и принесли России золото.

Желание тренерского штаба не давить на парня объяснимо. Но ведь можно было пойти на компромисс: включить его в расширенный состав, а потом отцепить от окончательной заявки с подробным объяснением, что это был вызов на перспективу.

7) А может, всё же Ковальчук и Дацюк?

Когда стало известно о том, что игроки НХЛ не приедут на Олимпиаду, в среде фанатов появилось неожиданное предложение: пригласить в сборную в качестве действующего хоккеиста Павла Дацюка и сделать играющим менеджером Илью Ковальчука. Обе легенды нашего хоккея закончили карьеру прошлым летом и вряд ли разучились играть в хоккей за полгода. Кови вообще всего 38 лет.

Да, разумеется, оба ветерана занимали бы в составе чужие места, места тех, кто больше заслужил вызова. Но посмотрите на эту ситуацию с другой стороны: сколько игроков из нынешнего расширенного списка попали бы в сборную, не откажись НХЛ отпускать своих хоккеистов? А штаб сборной России одним волевым решением мог бы многократно поднять интерес к хоккейному турниру на Олимпиаде. В конце концов, в заявку команды войдут 25 хоккеистов, четыре полных звена плюс три голкипера плюс ещё две вакансии. Так почему бы не заполнить эти вакансии нашими легендами, которые могли бы получить символические минуты на льду и привлечь внимание зрителей?

Хотя всё же невызов их в сборную объясним с прагматичной точки зрения.

Кто войдёт в окончательный состав сборной России на Олимпиаду, узнаем совсем скоро. А пока хоккеистов ждут обязательные карантинные меры, онлайн-встреча с президентом и онлайн-молебен. А хоккейный турнир на Играх-2022 россияне откроют матчем со Швейцарией 9 февраля.