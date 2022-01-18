«Спартак» проходит сборы в Объединённых Арабских Эмиратах, где сейчас складывается напряжённая обстановка. В столице ОАЭ Абу-даби произошли нападения, из-за которых погибло три человека. Ответственность на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы.

«На нашу работу эта ситуация не влияет, сбор проходит в спокойной и безопасной обстановке, — приводит «Спорт-Экспресс» слова главы пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова. — Но, разумеется, мы следим за новостями и находимся в контакте с Посольством РФ».

«Спартак» прибыл на сборы в ОАЭ 17 января, планируется, что клуб пробудет там до 29 января. После этого красно-белые ненадолго вернутся в Россию, а с 1 по 12 февраля проведут второй сбор также в ОАЭ.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в РПЛ с 23 очками.