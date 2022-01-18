«Зенит» работает на сборе в Дубае в штатном режиме, сообщает «Спорт-Экспресс». По данным источника, лидеры чемпионата России располагаются в центре эмирата. Обстановка в месте проживания и проведения тренировок спокойная, процессу подготовки к весенней части сезона ничто не угрожает.

В столице ОАЭ Абу-Даби произошли нападения, из-за которых погибло три человека. Ответственность на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы.

На сборах в ОАЭ «Зениту» предстоит провести три контрольных матча.

После 18 туров «Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ. На его счету 38 очков, у ближайшего преследователя «Динамо» — на два меньше.

Первый официальный матч в 2022 году «Зенит» проведёт против «Бетиса» 17 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Игра состоится в Санкт-Петербурге. Ответная встреча пройдёт в Испании 24 февраля.