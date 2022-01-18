Международный олимпийский комитет (МОК) может изменить правила допуска спортсменов на Олимпийские игры-2022, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР). Это делается для того, чтобы недавно переболевшие коронавирусом спортсмены смогли выступить на соревнованиях.

По действующему регламенту атлеты могут поехать на Олимпиаду, если переболели коронавирусом не позднее, чем за 30 дней до поездки в Пекин, а не менее чем за 8 дней до отъезда надо сдать два отрицательных ПЦР-теста.

«Мы обсуждаем с группой медицинских экспертов возможность сокращения интервала между тестами и отправлением на Игры, — подчеркнул операционный директор МОК Пьер Дюкре. – Это позволит увеличить число участников соревнований. Все подобные ситуации будут рассмотрены в отдельном порядке».

По его словам, МОК и оргкомитет Олимпиады сделают всё возможное, чтобы допустить атлетов на Игры, но при этом безопасность для них остаётся на первом месте.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 сентября.