Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело в отношении гендиректора строительной компании «Казань» Равиля Зиганшина, сообщает «Бизнес online». Зиганшин подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (статья 199 часть 2 УК РФ).

По версии следствия, Зиганшин не уплатил налоги при строительстве стадионов чемпионата мира-2018 в Самаре и Саранске. «Казань» могла предоставлять фиктивные отчетные документы для уплаты НДС и налога на прибыль. Общая сумма ущерба оценивается в 2,668 миллиарда рублей.

Ранее СК уже возбуждал дело в отношении Зиганшина по тем же объектам, налоговый ущерб оценивался в 1,3 миллиарда. На данный момент гендиректор компании не задержан.

Оба стадиона — «Самара Арена» и «Мордовия Арена» — в итоге стали проблемными объектами. Сроки их строительства затягивались, а сданы они были всего за два месяца до старта чемпионата мира. После турнира в них обнаружился ряд недоработок. Стоимость строительства «Самара Арены» оценивается в 19 миллиардов, «Мордовия Арены» — в 16,5 миллиарда.