Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух скептически оценивает шансы мужчин-одиночников в фигурном катании на Олимпиаде-2022. По его словам, медали разыграют, скорее всего фигуристы из США и Японии.

«У мальчиков нам просто ничего не светит. Лучший результат, если мы будем в пятерке, — приводит «КП» слова Авербуха. — Основные конкуренты в мужском одиночном катании – это американцы, японцы. Мы их знаем. Они не участвовали в чемпионате Европы. Так же, как и мы в чемпионате четырех континентов».

На чемпионате Европы-2022 в Таллине золото взял россиянин Марк Кондратюк. Андрей Мозалёв стал четвёртым, а Евгений Семененко — пятым.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.