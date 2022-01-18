Скончался легендарный футболист мадридского «Реала» Франсиско Хенто, сообщает официальный сайт клуба. Прославленному игроку было 88 лет.

Хенто является единственным в мире футболистов, шесть раз выигрывавшим Кубок европейских чемпионов (предшественник Лиги чемпионов).

За «Реал» он выступал с 1953 по 1971 год, провёл в общей сложности ровно 600 матчей и забил 182 мяча.

На счету Хенто также 12 титулов чемпиона Испании, два Кубка страны. В общей сложности он завоевал с мадридцами 23 трофея. Это клубный рекорд, который недавно повторил защитник Марсело.