Как сообщает «Спорт-Экспресс», регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги всё же не будет доигран. Итоги его будут подведены после сыгранных на данный момент встреч.

Таким образом, уже сейчас можно назвать пары первого раунда Кубка Гагарина-2022. Планируется провести полноценный первый раунд с сериями до четырёх побед и перерывом в один день между домашними играми.

Лидер Западной конференции СКА встретится в первом раунде с занимающим восьмое место минским «Динамо».

Полностью список пар выглядит следующим образом:

Запад:

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск)

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва)

«Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль)

ЦСКА (Москва) — «Северсталь» (Череповец)

Восток:

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан)

«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск)

«Ак Барс» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирск)

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск)