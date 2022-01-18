Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о медальном плане сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине. По его словам, команда должна занять место в тройке лидеров медального зачёта.

«У нас есть своя методика по определению возможного количества медалей. К сожалению, погрешность большая при ковиде, — приводит «РИА Новости» слова Позднякова. — Хотелось бы, чтобы все спортсмены доехали. Мы готовы бороться за 30 медалей, у нас очень хорошая сборная, готовы бороться за место в тройке».

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. На предыдущих Играх в Пхёнчхане Россия стала 13-й в медальном зачёте с 2 золотыми, 6 серебряными и 9 бронзовыми медалями.