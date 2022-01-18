Российский вратарь Иван Коновалов перешёл из «Рубина» в шотландский клуб «Ливингстон», сообщает официальный сайт клуба. 27-летний голкипер присоединится к команде только после получения разрешения на работу. Контракт с ним заключён на 1,5 года, до конца сезона-2022/23.

В составе «Рубина» Коновалов выступает с 2018 года (с перерывом на аренду в «Урале» в первой половине 2021 года). За казанцев он провёл 20 матчей и пропустил 19 голов в сезоне-2018/19, а после этого не выходил на поле, проиграв конкуренцию Юрию Дюпину и Никите Медведеву.

После 20 матчей «Ливингстон» набрал 20 очков и занимат восьмое место из 12 команд шотландской премьер-лиги.

За всю историю чемпионата Шотландии в нём выступали два российских футболиста: Андрей Канчельскис играл в «Рейнджерс» с 1998 по 2002 год, Дмитрий Харин — в «Селтике» с 1999 по 2002-й.