До Олимпиады в Пекине осталось меньше трёх недель, а до сих пор непонятно, кто будет представлять Россию в мужском одиночном катании. Если кандидатура Марка Кондратюка не обсуждается, Михаил Коляда залечивает повреждение прямиком к Олимпиаде, то с третьей квотой, которая появилась у России только в прошлом году, возникли проблемы — на неё претендуют два равных фигуриста: Евгений Семененко и Андрей Мозалев.

Кто же все-таки поедет в Пекин? И действительно нужна ли нам была эта третья квота в мужском одиночном катании, если сейчас никто не может толком решить, кому ехать? Пытается разобраться NVsport.

Почему на Игры должен отправиться Мозалев?

Спортивный принцип — за Мозалева, пусть и перевес случился минимальный в обоих случаях. На чемпионате России Мозалева и Семененко разделили четыре балла, на чемпионате Европы — пять. При этом у Андрея в протоколах образовалось «веселье» с недокрутами на тройных акселях — в короткой программе очевидный не заметили, а в произвольной как будто бы вернули этот должок. Но это все разговоры в пользу бедных — результаты ЧЕ уже стали историей.

Можно вспомнить ситуацию годичной давности, когда на ЧМ решили отправить нынешнего оппонента Андрея — Евгения Семененко. Тогда решили не смотреть на былые заслуги, на статус Жени на международном уровне и просто отправили того человека, который в том месяце одержал победы на крупных российских стартах — первенстве России и финале Кубка России.

До чемпионата России у Мозалева сезон шел хуже, чем у Семененко, но два конкретных старта Андрей был выше. Это сложно как-то игнорировать.

С точки зрения перспективы роста компонентов Мозалев выглядит лучше Семененко — при том, что нельзя сказать, что Женя не улучшился по сравнению с прошлым сезоном. Просто на данный момент в программах Андрея чуть больше связок, сложных заходов и есть место для демонстрации хорошего скольжения. Черты Семененко — это более экспрессивная подача, яркая передача образов, эмоциональность, словом, все, что можно отнести к интерпретации музыки и перформансу.

Почему на Игры должен отправиться Семененко?

Если бы не выступление Семененко в прошлом году на чемпионате мира, то было бы не за что прямо сейчас бороться. По сути, прямо сейчас это единственный твёрдый аргумент за кандидатуру Жени прямо сейчас — и да, квоты привозили тройка Коляда-Семененко-Кондратюк, но дебютировать на 8-м месте на взрослом ЧМ без единого срыва в 17 лет — это сильный поступок.

Еще один полу-аргумент за Семененко — Мозалев не был на голову выше, их результаты примерно одинаковы. На чемпионате Европы оба спортсмена завершили короткую с одинаковыми баллами, а в произвольной совершили две ошибки: одну — на четверном сальхове, второй у Жени вышел степ-аут на квад-тулупе, а у Андрея — лишний и незасчитанный тройной сальхов. Ошибки Жени стоили ему чуть дороже.

Говорить про стабильность Жени как аргумент очень сложно — даже в контексте прошлого сезона. Под огромным давлением его отправили на чемпионат мира, где он выдал два чистейших проката — да, с небольшими надбавками за прыжки, с относительно низкими компонентами, но это были два чистых проката. Показало ли это, что сезон Семененко был стабильным? Нет, сезон был очень непростым, даже те турниры, благодаря которым Семененко оказался на ЧМ (юниорское первенство и финал Кубка), он выиграл с падениями, просто наошибался меньше всех.

У Жени есть свои достоинства — в первую очередь, феноменальное умение принимать решение по контенту прямо во время исполнения прыжков. Не получился выезд с тулупа и не прицепить тройной? Прицепляет ойлер и тройной сальхов. Тяжёлое приземление пытается замаскировать хореографией, чтобы оно не бросалось в глаза.

Мозалев и Семененко идут друг с другом по сезону абсолютно одинаково — где-то чуть лучше один, где-то другой, катают они примерно один набор и набирают примерно равные баллы. И если складывать с этим равенством их предыдущие заслуги с того сезона — Олимпиаду заслужил Евгений как тот, кто эту квоту привёз. Хотя безусловно, здесь не решаются какие-то медальные споры, на кону просто поездка в Пекин и выступление в личном турнире.

Сейчас хочется, чтобы федерация сделала выбор поскорее и не мучила парней ожиданием. Ведь такое серьёзное нервное напряжение может сказаться на их дальнейших выступлениях. Причём вряд ли только на Олимпиаде.