Польский нападающий «Бвварии» Роберт Левандовски отреагировал на голосование со стороны Лионеля Месси на приз лучшему игроку года The Best от ФИФА.

Слова Левандовски с пресс-конференции цитирует «Твиттер» Bayern and Germany. Левандовски включил Месси в свой топ-3, тогда как Месси отдал голоса Неймару, Кариму Бензема и Килиану Мбаппе.

По словам Левандовски, после церемонии вручения «Золотого мяча» Месси говорил приятные слова, которые было хорошо от него услышать. «Что касается его голосов, нужно спрашивать его. Это его решение, я должен его уважать. Сердиться на него мне не стоит», – сказал Левандовски.

Напомним, Роберт Левандовски получил премию лучшему игроку года FIFA The Best второй год подряд.