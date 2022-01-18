Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на заявление блогера Ильи Давыдова под ником Maddyson о том, что в России сложился культ фигурного катания.

Слова Жулина цитирует портал Sport24. Тренер предпочел не акцентировать внимание на словах блогера.

«Кто он такой вообще? Я такого даже знать не знаю. Какой-то очередной ноунейм», — сказал Жулин.

Напомним, ранее на слова Мэддисона отреагировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Анатольевна Тарасова. Тренер назвала блогера «придурком», который пытается привлечь к себе внимание и говорит это специально для того, чтобы люди на это как-то отреагировали.

Во время своего стрима Мэддисон резко высказался в сторону фигурного катания с использованием нецензурной лексики, отметив, что в России сложился культ этого вида спорта.