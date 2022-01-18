Шведские фигуристы Йосефин Тальегард и Николай Майоров получили разрешение от Шведского олимпийского комитета на поездку в Пекин на Зимние Олимпийские игры.

Информацию об этом сообщает портал Mynewsdesk.com. Отметим, Тальегард завоевала квоту для Швеции в женском одиночном катании, Майоров — в мужском. При этом Олимпийский комитет Швеции не хотел посылать спортсменов на Игры, поскольку они не претендовали на медали турнира.

На чемпионате Европы в Таллине им предоставлялся шанс показать то, что они достойны выступать на Олимпиаде, однако Тальегард не смогла превысить планку в заявленные от комитета 192 балла, а Майоров пропустил турнир, поскольку перед короткой программой сдал положительный тест на коронавирус.

Сегодня, 18 января, фигуристы узнали, что Шведский олимпийский комитет все же отправил их на Олимпиаду.