Хоккейный комментатор Андрей Шестаков высказался о непопадании хоккеиста СКА Матвея Мичкова в список сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине.

Слова Шестакова цитирует портал «Петербургский Дневник».

«С Мичковым никакой подоплеки нет, здесь все ясно. После молодежного чемпионата мира, который был отменен, Мичков две недели провел в Канаде на карантине», — подчеркнул Шестаков, добавив, что у Мичкова не было возможности нормально тренироваться все это время, а после возвращения хоккеист дважды сыграл в чемпионате МХЛ и был не готов.

«Набрать форму к Олимпиаде он просто не успеет», — подчеркнул Шестаков, добавив, что случившееся огорчает его, однако Мичков — это настолько одаренный хоккеист, что не приходится сомневаться в том, что у него впереди еще будут Олимпийские игры и не одни.