Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в паре с Джонатаном Гурейро, рассказала о своем восстановлении после чемпионата России 2022.

В «сторис» своего «Инстаграма» Загорски отметила, что чувствует себя с каждым днем немного сильнее.

«Некоторые дни тяжелее, чем другие. Но самое главное, что я узнала в прошлом году, это то, насколько важно ваше здоровье и насколько важно прислушиваться к своему телу», — написала Загорски.

Из-за вирусного менингита Загорски паре пришлось пропустить серию Гран-при осенью 2021 года. На чемпионате России Загорски и Гурейро заняли 8-е место. Произвольный танец был показан парой впервые, и фигуристы допустили несколько ошибок. После проката Загорски давали нашатырь и увели с катка к медикам.