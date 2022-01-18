Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко объяснил, почему его агентство больше не будет представлять интересы игрока петербургского «Зенита» Андрея Мостового.

Слова Ткаченко цитирует портал «Чемпионат».

«Андрей Мостовой ушёл из моего агентства? Всё верно, кроме одного. Это мы инициировали непродление сотрудничества с Мостовым. Почему? Это не имеет отношения к футболу», — сказал Ткаченко, добавив, что сотрудничество с Мостовым всем сторонам принесло только прогресс, а футболист прошел от игрока второй команды «Химок» до чемпиона России и футболиста сборной команды.

«Расстались нормально, Андрей знает, что всегда может к нам обратиться за помощью. Поэтому Андрею спасибо за сотрудничество и только успехов», — сказал Ткаченко.