Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева оценила олимпийскую экипировку сборной России для Игр в Пекине 2022 года.

Комментарии спортсменки появились в официальном «Инстаграме» компании ZASPORT.

«Мне всё очень понравилось, особенно хочу отметить классные цвета, много синего и голубого, я люблю такие оттенки и они мне очень идут», — сказала Туктамышева.

Напомним, на чемпионате России 2022 Елизавета Туктамышева стала четвертой среди взрослых и попала в список сборной России первым запасным номером. Фигуристка поедет на предолимпийские сборы в Красноярск вместе с основной командой.

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют уже 4 февраля. В расписании сначала стоит командный турнир, а затем личные виды.