Российские фигуристы, чемпионы Европы и призёры чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский оценили олимпийскую экипировку сборной России на Игры в Пекине.

Слова Бойковой и Козловского цитирует «Инстаграм» ZASPORT.

«Это наша первая Олимпийская форма, и вообще хочется сказать, что коллекция получилась очень удачная», — отметили фигуристы, добавив, что в ней собрано множество красивых и современных вещей.

«При разработке экипировки ушли от какого-то тривиального дизайна – это здорово, это круто, потому что зачастую спортсмены — молодые ребята, которые хотят выглядеть модно и стильно, тем более мы представляем такую страну, как Россия!», -подчеркнули фигуристы.

Напомним, Зимние Олимпийские игры 2022 стартуют уже 4 февраля.