Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался насчёт состава сборной России по биатлону на Олимпийские игры.

Слова Драчева цитирует портал Metaratings.ru.

«В целом состав на Олимпиаду логичный, но я бы рассмотрел вместо Валерии Васнецовой кандидатуру Евгении Буртасовой», — сказал Драчев, добавив, что прямо сейчас она стабильнее в стрельбе и могла бы заменить любую спортсменку в составе, если возникнет необходимсть.

По мнению экс-главы СБР, остальные спортсмены с Кубка IBU слабее, а Анастасия Шевченко вылетела и осталась неготовой.

«Основная четвёрка: Резцова, Миронова, Нигматуллина и Казакевич стабильно занимают 15-30-е места в любой гонке и стабильнее них нет никого», — сказал Драчев, добавив, что Буртасовой могли бы отдать индивидуальную гонку и подстраховать команду в эстафете.