Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов высказался об идее провести чемпионат Европы по футболу в России в 2032 году.

Слова Милонова цитирует портал Metaratings.ru.

По мнению Милонова, идея прекрасная, и он её поддерживает, а провести турнир Россия сможет даже на более высшем уровне, чем чемпионат мира в России в 2018 году. Депутат подчеркнул, что если Россия получит поддержку своей заявки, то сделает все, чтобы провести лучший европейский чемпионат, который когда-либо проходил.

«Боюсь только, что антироссийское лобби заблокирует возможность проведения чемпионата в России, но если мы этот чемпионат получим, то любители футбола получат прекрасный праздник», – сказал Милонов.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Россия может подать заявку на проведение ЧЕ-2032 по футболу.