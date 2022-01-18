Российский нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может стать игроком московского «Локомотива».

Информацию об этом сообщает «РБ Спорт». По данным СМИ, нападающий не против перехода в «Локомотив», если ему поступит официальное предложение от московской команды. Ранее это же издание сообщало об интересе «Локомотива» к Пиняеву: ещё летом 2021 года «железнодорожники» заинтересовался в приобретении форварда.

В контракте 17-летнего Пиняева с «Крыльями Советов» прописана сумма выкупа футболиста — это около 200 млн рублей (2,29 млн евро). Трансферная стоимость игрока оценивается примерно в полтора млн евро. В еткущем сезоне он сыграл 19 матчей за «Крылья Советов» и сумел забить три мяча.