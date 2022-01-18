Стало известно, кто может заменить Алексея Жамнова на посту главного тренера сборной России по хоккею на Олимпиаде, если его не допустят к поездке на Олимпиаду из-за антиковидных ограничений. Недавно Жамнов сдал положительный тест на коронавирус.

Информацию об этом сообщает Metaratings.ru. По данным издания, ФХР не рассматривает варианты с приглашением Романа Ротенберга из петербургского СКА или бывшего тренера сборной Олега Знарка. В сборной рассчитывают на возвращение Жамнова, однако если этого не произойдет, рассматривается вариант со связкой Сергей Федоров — Алексей Кудашов.

Зимние Олимпийские игры стартуют 4 февраля, мужской олимпийский хоккейный турнир начнётся 9 февраля и продлится по 20 февраля.