Российский фигурист, ученик группы Алексея Мишина Глеб Лутфуллин пропал из списка участников Первенства России по фигурному катанию среди юниоров. Турнир стартует в Саранске 20 января.

На официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России появились списки тренировочных групп на 19 января, и в числе 18 участников в мужском одиночном катании Лутфуллина нет.

Ранее в декабре 2021 года Глеб Лутфуллин выступил на взрослом чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Он занял на турнире 8-е место, сделав в короткой программе редкий каскад из четверного сальхова и тройного риттбергера.

Ранее в сезоне Глеб Лутфуллин одержал две победы на этапах серии Гран-при среди юниоров — в России и в Польше.