Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказал своё мнение по поводу возможной подачи заявки от России на проведение чемпионата Европы по футболу в 2032 году.

Слова Медведева цитирует портал Metaratings.

По словам Медведева, Россия уже показывала то, что может проводить турниры на высочайших уровнях, в том числе футбольные — это чемпионаты мира и Европы, Кубок конфедераций.

«Все турниры прошли на высочайшем организационном уровне без происшествий. Все болельщики, поставили высокую оценку остались довольны, в том числе в тяжёлое пандемическое время», — отметил Медведев, добавив, что Россия имеет все для проведения таких соревнований.

«Заявка будет поддержана, и мы снова увидим соревнования высочайшего уровня», – подчеркнул гендиректор «Зенита».