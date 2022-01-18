Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о том, как сборная России по хоккею будет готовиться к выступлению на Олимпийских играх в Пекине.

Слова Третьяка цитирует агентство ТАСС.

По словам Третьяка, после приезда на олимпийскую базу в Новогорск, все хоккеисты еще раз будут сдавать анализы на коронавирус и до получения результатов будут соблюдать изоляцию в номерах.

«На ближайшие дни в сборной были запланированы в первую очередь теоретические занятия», — отметил Третьяк, добавив, что сейчас те, кто располагаются на дополнительном мониторинге в режиме изоляции, будут принимать участие в занятиях, но при помощи видеосвязи.

«Мы рассчитываем, что через некоторое время ребята начнут присоединяться к команде», — отметил глава федерации.