Делегация Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года посетит Санкт-Петербург с рабочим визитом для подготовки к финалу Лиги чемпионов. Это событие состоится на «Газпром-Арене» 28 мая 2022 года.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на руководителя организационного комитета финала ЛЧ Алексея Сорокина.

«Визит УЕФА в Санкт-Петербург планируется с 7 по 10 февраля», — рассказал Сорокин, подчеркнув, что в классическом режиме этот визит станет последним перед мероприятием. «Остальные будут уже отдельные функциональные выезды. Именно большой визит, наверное, заключительный», — почеркнул руководитель оргкомитета.

Напомним, в сентябре 2019 года Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов УЕФА. Из-за переноса финала ЛЧ-2019/20 в другое место график проведения турниров сдвинулся, и с 2021 года финал в Петербурге перенесли на 2022-й.