Мужская сборная России по гандболу потеряла одного из лидеров команды на чемпионате Европы 2022 из-за положительного теста на коронавирус. После игры Россия — Словакия коронавирус обнаружили у левого Сергея Марка Косоротова, левого полусреднего команды.

Об этом информирует пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР) в социальных сетях.

Отметим, Сергей Марк Косоротов выступает за мужскую сборную России по гандболу с 2017 года, выступал на ЧМ-2019 и на ЧМ-2021, где стал лучшим бомбардиром команды (24 мяча в 6 встречах).

На ЧЕ-2022 сборная России стартовала с трех побед в предварительном раунде — над Литвой, Норвегией и Словакией, команда с первого места вышла в групповой этап финальной стадии чемпионата Европы. Там российским гандболистам предстоит сыграть со сборными Испании и Швеции.