Российская биатлонистка Валерия Васнецова высказалась о составе женской сборной России по биатлону на Олимпийские игры в Пекине.

Слова Васнецовой цитирует портал «Матч ТВ».

«Как в команде отреагировали на объявление состава? Честно, даже не было никаких разговоров. Тренеры ранее говорили, что наша пятерка на 99% поедет в Пекин», — сказала биатлонистка, добавив, что после официального объявления стало намного спокойнее.

По мнению Васнецовой, выбор состава был адекватным, а пятерка биатлонисток выделялась. «Такой у нас уровень, наверное, на данный момент мы являемся сильнейшими», — отметила Васнецова.

Напомним, на Олимпиаду в команду вошли Светлана Миронова, Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.