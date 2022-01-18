Российский голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунев перенес операцию на голеностопе. Информацию об этом сообщил его агент Антон Смирнов в своем телеграм-канале.

По словам Смирнова, сегодня, 18 января, Лунев был прооперирован и сейчас он чувствует себя хорошо. «Операция прошла успешно. С завтрашнего дня процесс реабилитации», — рассказал агент игрока.

Отметим, травму голеностопа Лунев получил в воскресенье, 16 января, во время тренировочного занятия. Было решено провести оперативное вмешательство.

Напомним, Андрей Лунев покинул петербургский «Зенит» на правах свободного агента летом 2021 года и перешел в «Байер». За это время Лунев успел сыграть в одном матче и пропустил один гол, все остальное время он провел на скамейке запасных.