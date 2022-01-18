Личный тренер биатлонистки Евгении Буртасовой Константин Попов высказался по поводу невключения спортсменки в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

Слова Попова цитирует портал «Матч ТВ».

«На мой взгляд, Женя должна попадать в олимпийскую команду, но тренеры сборной решили по-другому. Последние результаты на Кубке IBU говорят о том, что можно было попробовать ее на Играх», — отметил Попов, подчеркнув, что Буртасова сейчас хорошо готова, наладила свою стрельбу и собралась.

Тренер подчеркнул, что на попадание в число запасных Буртасова отреагировала спокойно и сейчас готовится к чемпионату Европы в Арбере. «Сумели пообщаться только по телефону, поэтому сложно понять, насколько она расстроена», — сказал Попов.